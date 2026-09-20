Aeropuerto de Salta opera con normalidad este domingo: cómo están los vuelos
Salta20/09/2026Ivana Chañi
La terminal Martín Miguel de Güemes funciona normalmente durante la mañana. La mayoría de las partidas aparece en horario, aunque un vuelo nocturno figura con demora.
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