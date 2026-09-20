Aeropuerto de Salta opera con normalidad este domingo: cómo están los vuelos

La terminal Martín Miguel de Güemes funciona normalmente durante la mañana. La mayoría de las partidas aparece en horario, aunque un vuelo nocturno figura con demora.
Salta20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este domingo 20 de septiembre, con la mayoría de los vuelos programados sin modificaciones durante la jornada.

Durante la mañana se registraban 22°C, cielo despejado y viento leve de alrededor de 10 km/h, sin condiciones meteorológicas que afectaran la actividad aérea.

La programación oficial mostraba el vuelo de Latam con destino a Lima, previsto para las 5:45, ya despegado a las 5:36.

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También figuraban operaciones hacia Córdoba, Aeroparque, Iguazú, Mendoza y Ezeiza, mayoritariamente en horario.

El vuelo AR 1581 a Córdoba, previsto para las 9:25, se encontraba en preembarque, mientras que las restantes partidas del día aparecían programadas normalmente.

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La excepción corresponde al vuelo AR 1501 hacia Aeroparque, previsto originalmente para las 21:20, que en la grilla oficial figuraba reprogramado para las 22:15.

De esta manera, la terminal salteña mantiene este domingo una operación prácticamente normal, aunque se recomienda a los pasajeros verificar el estado particular de cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

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