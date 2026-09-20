Gallinato, 50 años después: H.I.J.O.S. recorrerá las huellas del terrorismo de Estado en Salta

A 50 años de la Masacre del Gallinato, H.I.J.O.S. Salta realizará este domingo una caravana por distintos lugares vinculados con el terrorismo de Estado en la provincia, en una jornada que terminará en La Caldera con un reclamo por Jésica Gutiérrez, desaparecida desde septiembre de 2024.

En diálogo con Qué Domingo por Aries, Canela Álvarez Leonard, integrante de H.I.J.O.S., explicó que la propuesta busca regresar físicamente a los espacios atravesados por el aparato represivo.

“Nos convoca una primera acción que es una caravana por la memoria que hemos organizado para marcar los sitios, los espacios y poner el cuerpo donde pasó el aparato represivo del terrorismo de Estado”.

La concentración será a las 14 en Campo de la Cruz. Desde allí partirán vehículos particulares y una combi para realizar distintas paradas antes de llegar a La Caldera.

Del Ejército a la Universidad

La primera intervención será en inmediaciones del Ejército, donde H.I.J.O.S. recordará especialmente a los conscriptos que fueron víctimas de desaparición durante la última dictadura.

La caravana continuará hacia la Universidad Nacional de Salta, otro de los lugares elegidos para recordar a estudiantes y docentes que fueron secuestrados y desaparecidos.

“Docentes, estudiantes también fueron víctimas, fueron secuestrados, desaparecidos”, explicó Álvarez Leonard durante la entrevista en Aries.

Después, el recorrido continuará hacia el paraje Gallinato, donde existe una señalización que recuerda los hechos ocurridos en septiembre de 1976.

La investigación judicial sobre la Masacre del Gallinato estableció entre las víctimas a Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Domingo “Guilo” Gamboa, Silvia Aramayo, Daniel Loto Zurita y Carlos Estanislao Figueroa Rojas. Sus cuerpos fueron dinamitados como parte del dispositivo represivo de la dictadura.

El final será junto a la familia de Jésica

La última parada será en la Costanera de La Caldera, donde está previsto arribar alrededor de las 17.

Allí, H.I.J.O.S. se sumará al reclamo de familiares de Jésica Elizabeth Gutiérrez, cuyo paradero se desconoce desde el 11 de septiembre de 2024. La desaparición continúa bajo investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios.

Durante el cierre se realizará una intervención sobre un banco rojo con el nombre de Jésica, como forma de acompañar el pedido de respuestas de su familia.

Para Álvarez Leonard, esa última parada conecta dos reclamos separados por medio siglo.

“Los organismos y familiares tenemos una lucha de 50 años reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros familiares”.

Y agregó que la persistencia de preguntas sin respuesta es justamente una de las razones para mantener activa la memoria.

Habrá otro acto el 24 de septiembre

La integrante de H.I.J.O.S. anticipó además en Aries una segunda actividad.

El jueves 24 de septiembre, a las 10, se realizará el acto conmemorativo por los 50 años de la Masacre del Gallinato en el propio paraje, en la zona de ruta nacional 9 y ruta provincial 11.

La convocatoria de este domingo es abierta. Quienes quieran participar podrán acercarse desde las 14 a Campo de la Cruz, sumarse con vehículos particulares o encontrarse directamente con la caravana durante el cierre previsto en La Caldera.