Chikungunya: Salud descartó circulación autóctona en Salta

Salta no registra casos autóctonos de chikungunya durante la actual temporada de vigilancia epidemiológica 2026/2027, pese a que un diagnóstico confirmado para la provincia apareció recientemente en el Boletín Epidemiológico Nacional.

Según informó este jueves el Ministerio de Salud Pública, el caso corresponde a un contagio importado con nexo epidemiológico en Bolivia, por lo que no existe hasta el momento evidencia de transmisión local.

El paciente es un hombre de 65 años domiciliado en Pichanal, camionero y con actividad laboral en la zona fronteriza de Aguas Blancas. Comenzó con síntomas el 24 de agosto, con fiebre superior a 38,5 °C, dolores musculares y articulares.

El diagnóstico fue confirmado mediante PCR y el hombre cursó la enfermedad de manera ambulatoria, sin necesidad de internación y con buena evolución.

Tras la notificación, los equipos sanitarios realizaron un bloqueo de foco en el domicilio y sectores cercanos, junto con búsqueda activa de personas con fiebre y tareas de control del mosquito.

Como resultado del operativo, no se detectaron casos secundarios ni otras personas con síntomas compatibles en la zona.

Salud mantiene activa la vigilancia y pidió reforzar las medidas para evitar la reproducción del Aedes aegypti, especialmente eliminando recipientes con agua acumulada, manteniendo patios y canaletas limpios, tapando reservorios y utilizando repelente.

Ante fiebre alta y dolores musculares o articulares, la recomendación es consultar rápidamente en un centro de salud y evitar la automedicación.