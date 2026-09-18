Uno de cada tres adultos duerme menos de siete horas y aumenta el riesgo para la salud

Casi uno de cada tres adultos duerme menos de siete horas por noche, por debajo del mínimo recomendado para mantener una buena salud, según un informe del National Center for Health Statistics citado por Noticias Argentinas.

El estudio señala que el 30,5% de los adultos no alcanza ese umbral. Además, casi una de cada cinco personas presenta dificultades para mantenerse dormida y el 15,4% tiene problemas para conciliar el sueño.

Las exigencias laborales, el estrés, las responsabilidades familiares y el uso prolongado de pantallas aparecen entre los factores que llevan a reducir las horas de descanso.

Especialistas advierten que dormir poco de manera sostenida puede aumentar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y deterioro cognitivo. También puede afectar al sistema inmunológico y alterar mecanismos hormonales vinculados con el apetito y el estrés.

La falta de sueño también tiene impacto sobre la salud mental. Puede provocar ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, dificultades de concentración y síntomas depresivos, además de reducir el rendimiento laboral y académico.

Otro de los efectos señalados es el incremento del riesgo de accidentes laborales y de tránsito, debido a una menor capacidad de reacción y a la somnolencia durante el día.

No solo importa cuánto, sino cómo se duerme

Los especialistas remarcan que no alcanza únicamente con sumar horas de sueño. También importa la calidad del descanso.

Los despertares frecuentes, los horarios irregulares, el uso de celulares y otros dispositivos antes de acostarse, así como dormir en ambientes con exceso de ruido o luz, pueden impedir alcanzar las fases profundas necesarias para la recuperación física y mental.

Entre las principales recomendaciones figuran mantener horarios regulares, evitar pantallas al menos una hora antes de dormir, reducir durante la tarde y la noche el consumo de café, mate, té y bebidas energizantes, cenar liviano y evitar siestas prolongadas.

También se aconseja realizar actividad física regularmente y consultar con un profesional cuando las dificultades para dormir se mantienen durante varias semanas o afectan la calidad de vida.