Sigue la alerta por Zonda en Salta: ráfagas de hasta 70 km/h y fuerte aumento de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este domingo 20 de septiembre la alerta amarilla por viento Zonda en distintas zonas de los Valles de Salta, donde el fenómeno persistirá durante buena parte de la jornada.

La advertencia alcanza a Cachi, Molinos, Cafayate, San Carlos, Rosario de Lerma, La Caldera, Chicoana y La Poma.

Según el informe oficial, se esperan vientos del oeste de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El Zonda provocará además un ambiente cálido y seco, con aumento de la temperatura, polvo en suspensión y posibles reducciones de visibilidad.

Recomendaciones

Defensa Civil pidió evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas.

También recomendó conducir con precaución por la posible presencia de polvo, mantenerse hidratado y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.

Ante cualquier emergencia, permanece habilitada la línea 911.