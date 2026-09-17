El San Bernardo refuerza la seguridad del paciente y abre espacios para escuchar su voz

El Hospital San Bernardo realizó una jornada por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, con actividades destinadas a fortalecer los protocolos de atención y, especialmente, incorporar la mirada de quienes reciben atención en la institución.

Milagros Roldán explicó que el hospital trabaja a través de un área y un comité interdisciplinario de seguridad del paciente, con acciones que atraviesan distintos sectores de la atención.

Entre los principales ejes aparecen la comunicación efectiva, la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, la correcta identificación de los pacientes, la cirugía segura, la prevención de caídas y úlceras por presión y el manejo seguro de la medicación.

Para avanzar en esos objetivos, el hospital desarrolla protocolos, capacitaciones y acciones de difusión destinadas al personal de salud.

Este año, la jornada incorporó además una propuesta para escuchar directamente a los pacientes. “Queremos escuchar la voz del paciente”, señaló Roldán, quien explicó que se instaló una ruleta con distintas actividades para que quienes se atienden en el hospital puedan dejar mensajes y opiniones que luego serán exhibidos para el equipo de salud.

Un área que busca ganar protagonismo

Roldán indicó que el área de seguridad del paciente es relativamente nueva dentro de la estructura del hospital y que anteriormente funcionaba vinculada al área de calidad de atención.

La decisión de fortalecerla apunta a consolidar una mirada específica sobre la seguridad durante todo el proceso asistencial.

“La primera base para poder tener calidad asistencial es ser seguros”, remarcó.

También destacó que el desafío no se limita a la experiencia del paciente, sino que incluye el bienestar de los equipos de salud.

Según explicó, todavía queda trabajo por delante en capacitación, difusión y elaboración de protocolos, aunque aseguró que estas acciones se vienen desarrollando diariamente junto al personal del hospital.

“La seguridad del paciente es siempre un desafío”, concluyó.