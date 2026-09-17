Centro de Salud de Villa Palacios cerrará este viernes por tareas de fumigación

Chikungunya: Salud descartó circulación autóctona en Salta
Ivana ChañiSalud17/09/2026
El positivo corresponde a un hombre de 65 años de Pichanal con actividad laboral en Aguas Blancas. Tras el operativo sanitario, no se detectaron nuevos febriles.
El Centro de Salud N° 21 de Villa Palacios suspenderá la atención habitual este viernes 18 de septiembre a partir de las 18, debido a tareas de fumigación y desinfección preventiva.
Los trabajos se realizarán en el establecimiento ubicado en avenida José Contreras s/n, Manzana 37 C-Casa 1.
La atención se retomará el sábado 19 desde las 8, una vez finalizada la fumigación y cumplido el tiempo necesario para permitir nuevamente el ingreso del personal y de los pacientes.
Mientras permanezca suspendido el servicio, las consultas programadas, de rutina o aquellas que requieran mayor complejidad podrán realizarse en otros centros de la red:
La suspensión afectará únicamente el período comprendido entre las 18 del viernes y las 8 del sábado.