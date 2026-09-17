Centro de Salud de Villa Palacios cerrará este viernes por tareas de fumigación

El Centro de Salud N° 21 de Villa Palacios suspenderá la atención habitual este viernes 18 de septiembre a partir de las 18, debido a tareas de fumigación y desinfección preventiva.

Los trabajos se realizarán en el establecimiento ubicado en avenida José Contreras s/n, Manzana 37 C-Casa 1.

La atención se retomará el sábado 19 desde las 8, una vez finalizada la fumigación y cumplido el tiempo necesario para permitir nuevamente el ingreso del personal y de los pacientes.

Dónde atenderse durante el cierre

Mientras permanezca suspendido el servicio, las consultas programadas, de rutina o aquellas que requieran mayor complejidad podrán realizarse en otros centros de la red:

Centro de Salud N° 27 Intersindical: atención las 24 horas.

Centro de Salud N° 46 Morosini: enfermería de 7 a 19.

Centro de Salud N° 17 San Remo: atención las 24 horas.

La suspensión afectará únicamente el período comprendido entre las 18 del viernes y las 8 del sábado.