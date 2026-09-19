Seis vuelos sanitarios en una semana: trasladaron a nueve pacientes de alta complejidad

Nueve pacientes con cuadros de distinta gravedad fueron trasladados en seis vuelos sanitarios realizados entre el 11 y el 18 de septiembre desde distintos puntos de Salta hacia centros de mayor complejidad de la provincia y del país.

Los operativos fueron coordinados entre el SAMEC y Aviación Civil e incluyeron derivaciones hacia Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, con equipos de soporte vital avanzado y personal especializado en aeroevacuación.

Entre los casos hubo un niño de 6 años con aneurisma cerebral, derivado a Tucumán, y un joven de 23 años con hepatitis aguda fulminante, trasladado a Córdoba.

En otro vuelo que recorrió Tartagal, Orán y Salta fueron asistidos un bebé de cuatro meses con dificultad respiratoria grave, bajo asistencia mecánica, y una joven de 21 años con síndrome de HELLP.

También se concretaron derivaciones a Buenos Aires de pacientes con traumatismo de cráneo grave y cardiopatías, además de un adulto que requería seguimiento e intervención por trasplante cardíaco.

Desde Orán, además, fue trasladada por vía aérea una mujer de 24 años con rotura prematura de membranas, para recibir atención obstétrica y neonatal en la capital salteña.