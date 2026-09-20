Boca visita a San Lorenzo en un clásico clave por la clasificación
Deportes20/09/2026Ivana Chañi
Juegan este domingo desde las 14:45 en el Nuevo Gasómetro. El Xeneize busca sostener su racha y el Ciclón necesita sumar para meterse entre los clasificados.
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Fue el 20 de septiembre de 1931 ante unas 50 mil personas. River ganaba, Boca empató de penal y una protesta terminó con expulsiones, detenidos y el partido suspendido.
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