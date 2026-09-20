Boca visita a San Lorenzo en un clásico clave por la clasificación

Boca visitará este domingo a San Lorenzo desde las 14:45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. El partido será televisado por TNT Sports.

TN destacó que el Xeneize llega con una buena racha, mientras que San Lorenzo necesita sumar para ingresar entre los ocho equipos que avanzan a la próxima ronda.

Rodolfo Arruabarrena no contará con Enner Valencia, que quedó fuera de la lista de convocados. Nazareno Arasa será el árbitro y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

Probables formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.