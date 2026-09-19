Tottenham tocó fondo: otra derrota y puesto de descenso en Inglaterra
Deportes19/09/2026Ivana Chañi
Los Spurs cayeron 3-2 como locales ante Aston Villa y siguen sin victorias tras cinco fechas. Gallagher y Van Hecke marcaron sus primeros goles del torneo.
Te puede interesar
Alfredo BurgosDeportes19/09/2026
El Santo cayó 2-0 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón y Martín Peralta. Matías Vicedo fue expulsado en el complemento. Ahora, el equipo de Mazza deberá afrontar la Reválida por el segundo ascenso.
Independiente visita a Unión con doble objetivo: playoffs y copas
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
El partido tiene doble presión para el Rojo: está apenas un punto arriba de Unión en la Zona A y, además, una victoria lo haría subir momentáneamente del 11° al 8° puesto de la Tabla Anual, entrando en zona de copas.
River va por su cuarto triunfo al hilo ante Huracán: el equipo que prepara Ponzio
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
El Millonario recibe al Globo este sábado desde las 19. Ambos tienen 13 puntos y Leonardo Ponzio mantendría a los once que vienen de ganar en Tucumán.
Simeone recupera a Julián Álvarez para el clásico con Real Madrid
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
El delantero argentino superó una sobrecarga muscular y volvió a entrenarse con el grupo. Simeone todavía no definió si arrancará desde el inicio.
Scaloni dejó abierta la puerta a seguir en la Selección: “Lo intentaremos”
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
El entrenador evitó confirmar qué hará con su futuro, pero habló de la próxima etapa del equipo y anticipó que dará más lugar a futbolistas jóvenes.
Chelsea fue goleado y el Dibu no levanta: recibió 10 goles en cuatro partidos
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
Brentford se impuso 3-0 y dejó al equipo de Xabi Alonso con tres fechas sin ganar. Martínez todavía no pudo mantener la valla invicta desde su llegada.
Lo más visto
Las licencias de conducir en Capital tendrán una vigencia de hasta ocho años
Mariana FríasSalta18/09/2026
Los nuevos plazos dependerán de la edad del conductor y se aplicarán únicamente a las licencias particulares. Las profesionales mantendrán el esquema vigente.
Salta busca ampliar los controles regionales contra el narcotráfico y delitos complejos
Mariana FríasPolítica18/09/2026
La Provincia planteó sumar a Chaco, Catamarca y Santiago del Estero al trabajo que ya realiza con Jujuy y Tucumán. Buscan acciones para detectar pistas clandestinas.
Con una caída de hasta el 60% en la recaudación, taxistas esperan el aval para su propia app
Mariana FríasSalta18/09/2026
La aplicación permitiría identificar al conductor y su número de licencia, además de solicitar viajes y compartir el costo con hasta cuatro pasajeros.
Convocan a la ‘Marcha de la Bronca’ en Salta
Iván LuisPolítica18/09/2026
La protesta contra las medidas del gobierno libertario y sus acólitos fue convocada a nivel nacional y tendrá su réplica en la provincia.
Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido
Alfredo BurgosDeportes19/09/2026
El Santo cayó 2-0 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón y Martín Peralta. Matías Vicedo fue expulsado en el complemento. Ahora, el equipo de Mazza deberá afrontar la Reválida por el segundo ascenso.