Tottenham tocó fondo: otra derrota y puesto de descenso en Inglaterra

El Tottenham volvió a sufrir en la Premier League y perdió 3-2 como local ante Aston Villa, resultado que lo mantiene en zona de descenso después de cinco fechas sin conocer la victoria.

Noticias Argentinas puso el foco en el delicado presente de los Spurs, que apenas sumaron dos puntos sobre 15 posibles y ocupan el 18° lugar de la tabla.

Aston Villa construyó una ventaja de tres goles con tantos de Johan Manzambi, Nicolas Jackson y Emiliano Buendía, este último con un potente remate desde afuera del área.

El Tottenham reaccionó recién sobre el final. Conor Gallagher descontó a los 86 minutos y Jan Paul van Hecke marcó el 2-3 en tiempo agregado, pero la remontada quedó inconclusa. Esos fueron, además, los primeros goles de los londinenses en esta edición de la Premier.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi todavía no ganó en el campeonato y atraviesa su peor arranque histórico en la Premier, con dos unidades y diferencia de gol negativa después de cinco jornadas.

Para Aston Villa, en cambio, el triunfo significó su primera victoria de la temporada y le permitió salir de los puestos de descenso.