Independiente visita a Unión con doble objetivo: playoffs y copas

El partido tiene doble presión para el Rojo: está apenas un punto arriba de Unión en la Zona A y, además, una victoria lo haría subir momentáneamente del 11° al 8° puesto de la Tabla Anual, entrando en zona de copas. 
Deportes19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Independiente visitará este sábado a Unión de Santa Fe en un partido importante tanto para la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura como para la pelea por ingresar a las copas internacionales de 2027.

El encuentro por la décima fecha de la Zona A comenzará a las 16:45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium. 

El Rojo llega con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, y ocupa el sexto puesto. Unión aparece inmediatamente detrás con 13 unidades, por lo que el resultado puede modificar directamente las posiciones de clasificación. 

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Infobae destacó además la importancia del partido para la Tabla Anual. Independiente suma 38 puntos y se encuentra 11°, actualmente fuera de los puestos de copas. Si gana en Santa Fe, saltará momentáneamente al octavo lugar

El equipo dirigido por Jadson Viera viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo y anteriormente había derrotado 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Como visitante en este Clausura registra tres triunfos y una derrota. 

Unión, conducido por Leonardo Madelón, llega después de perder 2-1 frente a Talleres, resultado que interrumpió una serie positiva. Como local acumula tres victorias en cuatro presentaciones.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Arrayago, Franco Calderón, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Josías Palais; Felipe Tempone.

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