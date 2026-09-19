Independiente visita a Unión con doble objetivo: playoffs y copas

Independiente visitará este sábado a Unión de Santa Fe en un partido importante tanto para la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura como para la pelea por ingresar a las copas internacionales de 2027.

El encuentro por la décima fecha de la Zona A comenzará a las 16:45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium.

El Rojo llega con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, y ocupa el sexto puesto. Unión aparece inmediatamente detrás con 13 unidades, por lo que el resultado puede modificar directamente las posiciones de clasificación.

Infobae destacó además la importancia del partido para la Tabla Anual. Independiente suma 38 puntos y se encuentra 11°, actualmente fuera de los puestos de copas. Si gana en Santa Fe, saltará momentáneamente al octavo lugar.

El equipo dirigido por Jadson Viera viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo y anteriormente había derrotado 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Como visitante en este Clausura registra tres triunfos y una derrota.

Unión, conducido por Leonardo Madelón, llega después de perder 2-1 frente a Talleres, resultado que interrumpió una serie positiva. Como local acumula tres victorias en cuatro presentaciones.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Arrayago, Franco Calderón, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Josías Palais; Felipe Tempone.