Un día como hoy se jugó el primer Boca-River profesional: escándalo, expulsados y suspensión

Hace exactamente 95 años, el 20 de septiembre de 1931, Boca y River protagonizaban el primer Superclásico de la era profesional del fútbol argentino. Lejos de terminar como una fiesta, aquel encuentro quedó en la historia por las expulsiones, los incidentes y una suspensión que derivó en una victoria de Boca determinada posteriormente por el Tribunal de Penas.

Los dos clubes ya se habían enfrentado durante el amateurismo, pero aquella tarde marcó su primer cruce desde la instauración del profesionalismo. Cerca de 50 mil personas colmaron el antiguo estadio de Boca, ubicado en Brandsen y Del Crucero.

River golpeó primero. Carlos Peucelle puso el 1-0 a los 16 minutos, pero Boca reaccionó poco después.

A los 28 minutos, Francisco Varallo fue derribado dentro del área y el árbitro Enrique Escola sancionó penal. El propio Varallo ejecutó el remate, el arquero Jorge Iribarren lo rechazó y, después de sucesivos rebotes, el delantero xeneize consiguió marcar el empate.

El empate que desató el escándalo

Los jugadores de River reclamaron una infracción de Varallo sobre el arquero durante la jugada. La protesta fue subiendo de tono hasta que el árbitro expulsó a tres futbolistas millonarios.

Los jugadores se negaron a abandonar el campo y el encuentro quedó definitivamente suspendido. Algunos de los protagonistas terminaron incluso detenidos por los incidentes.

El resultado en cancha era 1-1, pero días más tarde el Tribunal de Penas resolvió darle el partido ganado a Boca por 1-0.

Así comenzó, en la era profesional, una rivalidad que con los años se transformaría en uno de los clásicos más reconocidos del fútbol mundial: Boca contra River.