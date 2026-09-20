Independiente lo dio vuelta ante Unión y ganó en Santa Fe en medio de la polémica

Independiente venció 2-1 a Unión en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha del Torneo Clausura, después de comenzar abajo y revertir el resultado en una ráfaga durante el segundo tiempo.

442 Perfil destacó el triunfo del Rojo y la polémica que rodeó al partido, especialmente por decisiones arbitrales que provocaron fuertes protestas del conjunto santafesino y de sus hinchas.

El primer episodio ocurrió durante la etapa inicial, cuando Leonardo Godoy impactó con el brazo en el rostro de Cristian Tarragona. Luis Lobo Medina sancionó infracción y mostró tarjeta amarilla, mientras el VAR no lo convocó para revisar una posible expulsión.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó otra acción discutida. Joaquín Mosqueira convirtió para Unión, pero el tanto fue anulado por posición adelantada después de la intervención del VAR. Las imágenes mostraron una diferencia mínima que aumentó el enojo en las tribunas.

La remontada del Rojo

Unión consiguió finalmente ponerse en ventaja a los 4 minutos del complemento, mediante Marcelo Estigarribia.

La reacción de Independiente fue inmediata. Santiago Montiel empató a los 6 minutos y Maximiliano Meza marcó el 2-1 a los 12, con un remate desde afuera del área.

El equipo de Avellaneda resistió hasta el final y se llevó tres puntos que lo dejaron quinto en la Zona A y cerca de los puestos de clasificación internacional en la Tabla Anual.

Unión, en cambio, terminó la tarde con bronca por las decisiones arbitrales y con una derrota que lo mantiene fuera de los primeros ocho de su grupo.