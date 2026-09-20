Huracán dio el golpe en el Monumental y cortó el invicto del River de Ponzio

Huracán derrotó 2-1 a River en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura y puso fin al buen arranque del ciclo de Leonardo Ponzio, que acumulaba tres victorias consecutivas.

442 Perfil había presentado el encuentro como un duelo directo entre dos equipos que llegaban igualados con 13 puntos, ambos peleando por ingresar a la zona de clasificación a los playoffs. El resultado terminó inclinando esa pelea a favor del Globo.

Huracán abrió el marcador con Óscar Cortés, quien sorprendió con un tiro libre durante el primer tiempo. River sufrió además las salidas tempranas de Thiago Almada y Tobías Andrada por problemas físicos.

El Millonario reaccionó en el complemento y consiguió el empate mediante Tomás Galván, pero a diez minutos del final apareció Lucas Blondel para marcar el 2-1 definitivo.

La derrota dejó a River con 13 puntos y fuera de los ocho puestos de clasificación de la Zona B, mientras que Huracán llegó a 16 unidades y se acomodó entre los equipos que avanzan a la siguiente instancia.

Fue además la primera derrota de Ponzio como entrenador de River, luego de las victorias frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.