Apagón masivo en Buenos Aires: miles quedaron sin luz y hubo personas atrapadas en ascensores
Provincias20/09/2026Ivana Chañi
El corte afectó a numerosos barrios porteños y localidades del conurbano. Cerca de las 23, Edenor y Edesur habían reducido los usuarios afectados a poco más de dos mil.
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