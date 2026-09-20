Apagón masivo en Buenos Aires: miles quedaron sin luz y hubo personas atrapadas en ascensores

Un apagón de gran magnitud afectó durante la noche del sábado a la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano, dejando a cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico.

Noticias Argentinas informó que el corte alcanzó barrios como Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre. También hubo inconvenientes en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

A las 21:50, Edesur registraba casi 80 mil usuarios sin electricidad, mientras que Edenor reportaba 519.472 clientes afectados.

La falta de energía dejó semáforos fuera de funcionamiento en distintos sectores y obligó a Bomberos de la Ciudad a intervenir para asistir a personas que habían quedado atrapadas en ascensores.

El servicio volvió durante la noche

Con el correr de las horas, las distribuidoras comenzaron a recuperar el suministro de manera progresiva.

Cerca de las 23, quedaban 892 usuarios de Edesur y 1.332 de Edenor todavía sin electricidad, una reducción marcada respecto del momento de mayor impacto.

De esta manera, el servicio quedó prácticamente normalizado durante la noche, luego de un apagón que dejó barrios enteros a oscuras y generó problemas de tránsito y emergencias en edificios.