Hace 29 años, Soda Stereo se despedía en River con el inolvidable “Gracias totales”

Un 20 de septiembre de 1997, Soda Stereo subía al escenario del estadio de River Plate para brindar el concierto que marcaría el cierre de una etapa fundamental del rock latinoamericano.

Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti habían anunciado meses antes la separación de la banda y organizaron una gira despedida por México, Venezuela, Chile y Argentina. El último encuentro quedó reservado para Buenos Aires.

Aquella noche, decenas de miles de personas llenaron el Monumental para presenciar “El Último Concierto”, nombre con el que posteriormente también sería publicado el registro de aquella gira.

Pero hubo un instante que terminó trascendiendo incluso al propio recital.

Antes del cierre, Cerati agradeció al público y pronunció dos palabras que se convertirían en una de las frases más recordadas de la música argentina: “Gracias totales”.

La despedida no sería definitiva. Diez años después, en 2007, Soda Stereo volvería a reunirse para la gira “Me Verás Volver”, que recorrió distintos países de América Latina y Estados Unidos.

Sin embargo, aquel 20 de septiembre de 1997 permanece como una fecha emblemática: la noche en que Soda se despidió por primera vez y Cerati dejó una expresión que pasó a formar parte de la cultura popular argentina.