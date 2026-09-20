Día del Jubilado: por qué se celebra cada 20 de septiembre en Argentina

Cada 20 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Jubilado, una fecha vinculada con uno de los primeros antecedentes del sistema previsional nacional.

El origen se remonta al 20 de septiembre de 1904, cuando el Congreso sancionó la Ley 4.349, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

La norma estableció un régimen previsional destinado a funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado nacional, constituyendo uno de los primeros pasos institucionales hacia la protección jubilatoria en el país.

Con el paso de los años, el sistema previsional argentino fue ampliándose a otros sectores laborales y atravesó numerosas modificaciones, pero aquella legislación de 1904 quedó asociada históricamente con el nacimiento del régimen jubilatorio para trabajadores estatales.

Por esa razón, el 20 de septiembre fue adoptado como Día del Jubilado y la Jubilada, una jornada destinada también a reconocer a las personas mayores y poner en agenda sus derechos y condiciones de vida.