Producir sin desmontar: impulsan en Salta un modelo ganadero que busca recuperar el monte

En una provincia atravesada por el avance de la frontera agropecuaria y los desmontes, la agricultura y la ganadería regenerativas aparecen como alternativas para producir sin destruir los recursos naturales. La propuesta busca conservar el monte, recuperar la capacidad del suelo y garantizar la rentabilidad de las actividades rurales a largo plazo.

Así lo explicó Milagros Mena, líder de Solidaridad Argentina, en diálogo con N&N, por Aries, en vísperas de la jornada “Salta Regenerativa: producir más, conservando mejor”, organizada junto al Ministerio de Producción y Minería de la Provincia.

El encuentro buscará compartir experiencias de productores salteños, analizar políticas públicas y explorar mecanismos de financiamiento para extender estas prácticas.

Producir sin reemplazar el monte por pasturas

Mena explicó que la producción regenerativa propone aprovechar las capacidades naturales del ecosistema, especialmente del suelo, en lugar de transformar completamente el ambiente para desarrollar actividades agrícolas o ganaderas.

“El foco de la regeneración es pensar en una práctica productiva que no reemplace el monte, sino que considere que el monte es la herramienta clave para producir”, sostuvo.

En el caso del Chaco salteño, donde históricamente existe una tensión entre la producción y la conservación ambiental, señaló que el desafío consiste en desarrollar actividades rentables respetando las características del bosque nativo.

La especialista también reconoció que estas prácticas deben desarrollarse dentro del marco de la Ley de Bosques, cuya aplicación y alcances continúan siendo objeto de discusión, incluso entre comunidades indígenas.

Un productor de Rivadavia logró pasar el invierno sin comprar forraje

Como ejemplo concreto, Mena destacó una experiencia de ganadería regenerativa con pequeños productores de Rivadavia Banda Norte, donde se trabaja en la recuperación del suelo y el aprovechamiento de las pasturas naturales.

Relató que uno de los productores necesitó tres años para comenzar a observar resultados significativos, pero finalmente logró atravesar el invierno sin comprar alimento externo para sus animales.

“Fue el primer año en donde no tuve que salir a comprar forraje externo”, contó Mena, reproduciendo el testimonio del productor.

Según explicó, el manejo del ganado y la recuperación de las pasturas permitieron generar suficiente alimento para atravesar la época de sequía e incluso disponer de excedentes. La experiencia demuestra, según la organización, que conservar el monte también puede traducirse en una reducción de costos productivos.

Rentabilidad a largo plazo en lugar de ganancias inmediatas

Consultada sobre si la producción regenerativa puede competir económicamente con los modelos tradicionales, Mena reconoció que los resultados no siempre son inmediatos.

“No buscamos la rentabilidad o la sostenibilidad del corto plazo, sino la de largo plazo”, explicó. Advirtió que la degradación del suelo puede permitir ganancias durante algunos años, pero termina comprometiendo la capacidad productiva del establecimiento.

En cambio, sostuvo que recuperar las condiciones naturales del ecosistema permite sostener la actividad frente a sequías, lluvias intensas y otras condiciones climáticas adversas.

Créditos e incentivos para extender el modelo en Salta

La jornada también buscará avanzar en mecanismos que permitan incorporar a más productores a estas prácticas, especialmente mediante créditos, financiamiento privado y políticas públicas de acompañamiento.

Mena mencionó además la posibilidad de implementar esquemas de pagos por servicios ambientales, incluidos proyectos vinculados con créditos de carbono.

La intención es que los productores no solamente obtengan ingresos por su actividad agropecuaria, sino que también puedan recibir incentivos por los beneficios ambientales asociados a la conservación y recuperación de los ecosistemas.

El objetivo, explicó, es construir condiciones para que la producción regenerativa pueda extenderse a otros establecimientos de Salta sin perder de vista la rentabilidad y la conservación del bosque nativo.