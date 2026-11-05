“Es una aspirina, no cura la enfermedad”: la advertencia de los industriales a Caputo

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Julio Fazio, valoró el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, aunque advirtió que la medida resulta insuficiente frente a los problemas económicos que atraviesan las empresas argentinas.

En Pelo & Barba, por Aries, el dirigente industrial sostuvo que la decisión responde a un reclamo que el sector empresario venía realizando desde hace tiempo, ante las dificultades provocadas por los embargos de cuentas bancarias por deudas impositivas.

“Los embargos estaban atosigando a las empresas argentinas. La voracidad de ARCA en estos últimos dos años venía cada vez peor”, cuestionó.

“Te demorabas cinco días y terminabas embargado”

Fazio explicó que las empresas podían recibir intimaciones apenas unos días después de atrasarse en el pago de impuestos, con consecuencias inmediatas sobre sus cuentas bancarias.

Como ejemplo, señaló que una empresa con una deuda impositiva de un millón de pesos podía sufrir embargos por ese mismo monto en cada una de sus cuentas, afectando seriamente su capacidad operativa.

Además, advirtió que los procedimientos generaban gastos adicionales en concepto de honorarios profesionales, que podían incrementar la deuda alrededor de un 10%.

“Era un salvavidas de plomo en un momento donde la cosa no está fácil”, describió. Por eso, consideró positivo el anuncio de Caputo, independientemente de las motivaciones políticas o electorales que pudieran existir detrás de la decisión.

“Es una aspirina, pero la enfermedad es otra”

Pese a valorar la suspensión de embargos, Fazio advirtió que el problema de fondo continúa siendo la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

“Es una aspirina en medio de una enfermedad, que te saca un poco el dolor de cabeza, pero no cura la enfermedad de fondo”, graficó.

El industrial explicó que las empresas no solamente enfrentan dificultades financieras, sino también problemas económicos derivados de las bajas ventas, los plazos cada vez más largos para cobrar y los márgenes de rentabilidad reducidos.

“Hoy se está vendiendo poco, se está vendiendo con mucho plazo y las rentabilidades son mínimas, inclusive negativas en algunos momentos”, aseguró.

Advierten que 2027 también será un año difícil

Fazio expresó preocupación por la continuidad de la política económica nacional y consideró que el Gobierno mantiene una postura inflexible respecto del ajuste monetario y el objetivo de reducir la inflación.

A su entender, la falta de medidas para recuperar el consumo limita las posibilidades de reactivación de la industria y el comercio. “Yo sinceramente creo que es la economía que vamos a tener por el próximo año, con seguridad, que encima va a estar marcada por la volatilidad típica de los años electorales”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que 2026 ya viene siendo un año complejo para las empresas y que 2027 podría mantener las mismas dificultades, si no se generan condiciones para recomponer el poder adquisitivo de los argentinos.