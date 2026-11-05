Contrabando de cigarrillos: denuncian que el mercado ilegal ya representa el 32% de las ventas en Argentina

El secretario general del Sindicato Único de Empleados del Tabaco, Jorge Muguertigue, advirtió sobre el avance del contrabando de cigarrillos en Argentina y aseguró que el mercado ilegal representa actualmente el 32% de las ventas nacionales, una situación que, según denunció, afecta a toda la cadena productiva.

En diálogo con Aries, el dirigente sostuvo que el ingreso de productos que no tributan en el país genera una competencia desigual con las empresas nacionales y perjudica directamente el financiamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET).

“El contrabando hoy representa el 32% de la venta de cigarrillos que tenemos en la Argentina. Nos está golpeando a toda la industria nacional por todos lados”, afirmó.

Menos ventas y menos recursos para el Fondo Especial del Tabaco

Muguertigue explicó que los cigarrillos que ingresan ilegalmente no realizan los aportes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco, que financia distintas actividades vinculadas con la producción y la industria.

Según señaló, la reducción de las ventas dentro del circuito formal repercute en los recursos que recibe el sector, desde los productores primarios hasta los trabajadores industriales.

El sindicalista también cuestionó las demoras del Gobierno nacional en la transferencia de los fondos y advirtió que esta situación agrava las dificultades económicas que atraviesa la actividad. En el caso del sindicato, explicó que parte de esos recursos permite sostener la cobertura de salud de trabajadores temporarios durante los meses en los que no registran actividad laboral.

Cuestionan las diferencias entre las empresas tabacaleras

El dirigente también apuntó contra las desigualdades dentro del mercado nacional y cuestionó que una empresa cigarrera mantenga su condición de pyme pese a concentrar, según sus estimaciones, alrededor del 40% de las ventas de cigarrillos en Argentina.

Muguertigue consideró que esa situación genera diferencias competitivas entre las compañías y reclamó reglas uniformes para toda la actividad.

“Tenemos que pedir al Estado la misma vara para todos”, expresó. Además, denunció que existen empresas con escalas salariales inferiores a las del resto de la industria y atribuyó parte de las diferencias de precios a esas condiciones laborales.

Preparan reuniones para reclamar medidas

Ante este escenario, Muguertigue anticipó que representantes de los productores, las industrias, las preindustrias y los sindicatos tabacaleros mantendrán reuniones en Buenos Aires durante las próximas semanas.

El objetivo será analizar el impacto del contrabando, la situación del Fondo Especial del Tabaco y las condiciones de competencia dentro del mercado nacional.

El dirigente insistió en que el ingreso ilegal de cigarrillos no solamente afecta las ventas de las empresas, sino también los recursos destinados a sostener la producción y la cobertura social de los trabajadores.