Obras sociales en crisis: trabajadores terminan en hospitales públicos porque no pueden pagar el plus

El secretario general del Sindicato Único de Empleados del Tabaco, Jorge Muguertigue, advirtió sobre la crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales y denunció que algunos profesionales cobran sumas extraordinarias a los pacientes, incluso cuando cuentan con cobertura médica.

Lo explicó así en N&N por Aries, el dirigente reveló que registraron casos en los que se exigieron hasta $1,5 millones de plus por una intervención quirúrgica, una situación que consideró insostenible para los trabajadores y sus familias.

“Nosotros hemos tenido de plus, para que tengas una idea, ante una operación, de un millón y medio de pesos”, afirmó.

Denuncian cobros adicionales pese a los convenios médicos

Muguertigue explicó que la obra social del sector tabacalero mantiene convenios con círculos médicos para garantizar la atención de sus afiliados sin pagos adicionales. Sin embargo, aseguró que esos acuerdos no siempre se cumplen.

Según relató, pese a que la entidad abona los montos acordados, algunos profesionales continúan exigiendo un plus por las consultas y prestaciones. “Al médico no le importa si vos hiciste un convenio con su círculo, cinco pagos, el tipo te cobra igual”, cuestionó.

También denunció que gran parte de esos cobros se realiza sin entregar comprobantes, lo que dificulta que los afiliados puedan reclamar reintegros.

El dirigente sostuvo que incluso se presentan situaciones en las que los pacientes deben elegir entre pagar un importe mayor con factura o uno menor sin comprobante, complicando todavía más la recuperación del dinero.

Reclaman al Ministerio de Salud que regule los pluses

El sindicalista aseguró que la problemática fue planteada al ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, y reclamó una intervención del Estado para establecer controles.

Según explicó, los cobros adicionales provocan que trabajadores con cobertura médica terminen recurriendo al sistema público porque no pueden afrontar los importes exigidos por determinados prestadores.

“Hay un montón de gremios, de gente que no puede pagar el plus y se va al público porque sabe que ahí no le van a cobrar”, advirtió.

Muguertigue consideró que esta situación también incrementa la demanda sobre los hospitales públicos y sostuvo que los valores no pueden quedar librados exclusivamente a las decisiones de los prestadores.

Una obra social con trabajadores temporarios y jubilados

El dirigente también describió las dificultades financieras particulares de la obra social del tabaco, que brinda cobertura a trabajadores de la industria y la preindustria, además de jubilados.

Explicó que alrededor del 40% de su padrón corresponde a trabajadores cíclicos, cuyos aportes se interrumpen durante los períodos en los que no están empleados. Para garantizar que estos afiliados y sus familias mantengan la cobertura durante todo el año, el sindicato debe afrontar los aportes correspondientes a los meses de inactividad.

Muguertigue señaló que estos recursos se complementan con fondos vinculados a la actividad tabacalera, pero advirtió que la caída de la recaudación y las demoras en las transferencias están agravando el desfinanciamiento.

A esto se suma que los costos de las prestaciones médicas aumentan por encima de los recursos que ingresan a las obras sociales, lo que dificulta sostener los servicios.

El dirigente insistió en que la situación requiere respuestas tanto para garantizar la continuidad de las prestaciones como para evitar que los trabajadores deban afrontar gastos adicionales que, en muchos casos, resultan imposibles de pagar.