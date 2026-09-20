Sico y Jama siguen cerrados: cómo están los pasos fronterizos este domingo

Los pasos fronterizos hacia Chile presentan este domingo 20 de septiembre las principales complicaciones para quienes deban viajar desde el norte argentino, mientras que los cruces hacia Bolivia y Paraguay permanecen habilitados.

El Paso de Sico continúa cerrado al tránsito vehicular hasta nuevo aviso. En la zona se registran temperaturas de entre -4°C y 9°C, con viento de 16 km/h.

También permanece cerrado el Paso de Jama, en Jujuy, donde las condiciones son más severas: se reportan -10°C de mínima, acumulación de nieve y viento de 53 km/h. Las autoridades consideran alto el riesgo para circular.

En tanto, Socompa funciona únicamente para el servicio ferroviario, con temperaturas entre -5°C y 8°C y viento de 51 km/h.

Los pasos hacia Bolivia

La situación es diferente en la frontera con Bolivia. Salvador Mazza permanece habilitado las 24 horas, al igual que el puente internacional de Aguas Blancas y el paso por Los Toldos.

El servicio de chalanas en Aguas Blancas funciona entre las 7 y las 19.

La jornada será particularmente calurosa en esa zona: se esperan máximas de 38°C en Aguas Blancas y hasta 40°C en Salvador Mazza.

Misión La Paz también está habilitado

El paso internacional Misión La Paz–Pozo Hondo, que conecta con Paraguay, estará abierto entre las 7 y las 20.

Allí se espera cielo despejado y una máxima que podría alcanzar los 42°C, por lo que se recomienda hidratación permanente y protección ante las altas temperaturas.