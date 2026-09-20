Un sismo de magnitud 5,1 sacudió Tucumán y se sintió en Salta

Un sismo de magnitud 5,1 registrado durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en Tucumán se sintió en distintos puntos de la provincia de Salta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 5:47:54 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao del Valle y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

Según la escala de intensidad Mercalli Modificada publicada por el organismo, el movimiento alcanzó intensidad III en la ciudad de Salta, Metán, Cachi y Cafayate, nivel en el que puede ser percibido por algunas personas en reposo.

En San Miguel de Tucumán, la intensidad fue estimada entre III y IV, por lo que pudo ser advertido por personas en reposo y provocar la oscilación de objetos colgantes.

El INPRES también reportó una percepción más leve en Santiago del Estero.

Hasta el momento, la información oficial difundida por el organismo no reporta daños materiales ni personas afectadas.