River va por su cuarto triunfo al hilo ante Huracán: el equipo que prepara Ponzio

El Millonario recibe al Globo este sábado desde las 19. Ambos tienen 13 puntos y Leonardo Ponzio mantendría a los once que vienen de ganar en Tucumán.
Deportes19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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River recibe este sábado a Huracán en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido directo por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro comenzará a las 19 y encuentra a ambos equipos con 13 puntos en el Grupo B, aunque el Millonario aparece por encima por diferencia de gol. 

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La principal novedad pasa por el armado del equipo. ESPN anticipó que Leonardo Ponzio mantendría la formación que viene de imponerse en Tucumán, luego de que el rendimiento convenciera al cuerpo técnico. 

De confirmarse, River saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi

El Millonario llega con una racha de tres victorias consecutivas y buscará una cuarta que le permita afirmarse entre los ocho mejores de su zona, en una tabla donde varios equipos aparecen separados por muy pocos puntos.

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