Santilli apuntó al olmedismo y expuso la interna libertaria en Salta

La acción dinamitó la interna dentro de La Libertad Avanza de Salta, profundizando la fractura entre la conducción oficial de Alfredo Olmedo y un sector disidente que optó por cortar amarras y alistarse bajo el paraguas de la Casa Rosada.

Con la advertencia de que “uno no puede pedir algo distinto de lo que hace”, Santilli apuntó directamente contra la postura de los referentes locales y respaldó indirectamente a los dirigentes que, como la diputada nacional Eliana Bruno y el concejal capitalino Rodrigo Quinteros, decidieron romper con el "olmedismo".

Mientras Bruno cuestionó los métodos de gestión y el bloqueo al diálogo institucional con la administración de Gustavo Sáenz, Quinteros fue tajante al acusar a Olmedo de creerse por encima del propio presidente Javier Milei.

Este nuevo cortocircuito con la cúpula partidaria —que encabeza junto a la senadora María Emilia Orozco— deja en evidencia las tensiones entre los sectores más intransigentes del espacio y aquellos que apuestan por la gobernabilidad y el entendimiento con los mandatarios provinciales.