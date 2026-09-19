TEA: vecinos sin obra social pueden acceder gratis al estudio ADOS-2 en Salta

Vecinos de Salta Capital que no cuentan con obra social pueden acceder de manera gratuita al estudio ADOS-2, una herramienta utilizada para identificar indicadores compatibles con trastornos del espectro autista (TEA).

El servicio forma parte del consultorio social de psicopedagogía municipal y fue difundido durante una actividad realizada en plaza Belgrano junto al Colegio de Psicopedagogos de Salta.

Para solicitar un turno, los interesados deben dirigirse a la Dirección General de Discapacidad, ubicada en el acceso al Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay 1240, de lunes a viernes de 8 a 14.

Entre los requisitos se solicita negativa de ANSES, DNI del paciente y del responsable a cargo con domicilio en Salta Capital, certificado de carencia de recursos y pedido médico de neurología y/o psicología.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es facilitar el acceso al estudio a familias que no cuentan con cobertura de salud y necesitan avanzar en una evaluación especializada.