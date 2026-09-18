Vaca Muerta: TGN anunció un gasoducto pero Salta padece las obras inconclusas

Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, un nuevo tendido de 753 kilómetros que unirá Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba. La inversión estimada será de US$1.500 millones, a los que se sumarán hasta US$700 millones en ampliaciones sobre el sistema existente de TGN. En total, el proyecto alcanzará unos US$2.200 millones.

La obra atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba. Tendrá una capacidad inicial de aproximadamente 13 millones de metros cúbicos diarios y, según el cronograma informado por TGN, podría entrar en operación en abril de 2029. Sin embargo, el norte quedará excluido de los beneficios directos por las obras paralizadas desde hace más de dos años.

El extremo norte de la obra estará en La Carlota, donde se conecta con el sistema del Gasoducto Norte después del avance de la reversión. Desde allí comenzará el recorrido que permitirá llevar el gas hacia Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y finalmente Salta y Jujuy.

La infraestructura para hacer ese recorrido comenzó a construirse con la Reversión del Gasoducto Norte.

El proyecto permitió conectar el Gasoducto Centro Oeste con el Gasoducto Norte mediante una nueva cañería de 122,8 kilómetros entre La Carlota y Tío Pujio, además de loops y trabajos sobre las plantas compresoras.

La obra fue puesta en servicio en noviembre de 2024 y permitió comenzar a transportar gas desde el sur hacia las provincias del norte, en sentido inverso al flujo histórico que llevaba gas boliviano hacia el centro del país.

Pero allí aparece uno de los principales obstáculos para Salta.

Para que el Gasoducto Norte pueda operar a plena capacidad deben completarse las obras de adecuación de cuatro plantas compresoras: Ferreyra y Deán Funes, en Córdoba; Lavalle, en Santiago del Estero; y Lumbreras, en Salta.

Las obras acumularon importantes demoras. En abril de 2026 se informaba que los trabajos permanecían prácticamente paralizados en medio de un conflicto contractual entre Enarsa y la empresa encargada de las tareas. Los porcentajes de avance disponibles mostraban un 63,59% en Lumbreras, 75,1% en Lavalle, 51,15% en Ferreyra y apenas 27,53% en Deán Funes.

La situación de Lumbreras es especialmente importante para Salta, porque esa planta es uno de los puntos de compresión que permiten impulsar el gas hacia el norte de la provincia.

Por eso, una nueva cañería entre Vaca Muerta y La Carlota no alcanza por sí sola. Si el sistema de transporte hacia el norte mantiene sus limitaciones, una parte de la nueva capacidad quedaría bloqueada por los cuellos de botella existentes.

La segunda parte de la inversión

El proyecto de TGN contempla precisamente obras adicionales para ampliar su sistema.

Además de los 753 kilómetros del nuevo Gasoducto Manuel Belgrano, la empresa prevé construir 147 kilómetros de loops de 30 pulgadas en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán y sumar hasta 71.000 HP de potencia en cinco plantas compresoras.

Según TGN, estas obras complementarias permitirán aumentar la capacidad del sistema hasta en 14 millones de m³ diarios.

La planificación contempla concursos de capacidad durante 2026 y la presentación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

¿Qué significa para Salta?

Si las distintas obras se concretan, el esquema sería el siguiente:

Vaca Muerta → Tratayén → Gasoducto Manuel Belgrano → La Carlota → Gasoducto Norte revertido → Córdoba → Santiago del Estero → Tucumán → Lumbreras → Salta.

La primera gran pieza que falta es el nuevo vínculo entre Tratayén y La Carlota, que TGN prevé poner en funcionamiento en 2029.

La segunda es completar y poner plenamente operativo el sistema de compresión y las ampliaciones necesarias para que el Gasoducto Norte pueda transportar hacia el NOA los volúmenes para los que fue diseñado.

Y existe una tercera: la capacidad de transporte no equivale automáticamente a gas disponible para todos los usuarios. Será necesario asignar capacidad mediante los mecanismos regulatorios y contractuales, especialmente para las industrias que necesitan suministro firme.

La reversión del Gasoducto Norte permite reemplazar progresivamente el gas boliviano por producción de Vaca Muerta, pero el sistema todavía no tiene capacidad suficiente para responder por sí solo a los máximos de demanda regional.

Por eso, la nueva inversión de TGN tiene importancia estratégica para Salta: no construye el gasoducto que llegará a la provincia, pero puede resolver uno de los principales cuellos de botella que hoy impiden que mayores volúmenes de Vaca Muerta lleguen hasta el norte argentino.