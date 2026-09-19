Chelsea fue goleado y el Dibu no levanta: recibió 10 goles en cuatro partidos
Deportes19/09/2026Ivana Chañi
Brentford se impuso 3-0 y dejó al equipo de Xabi Alonso con tres fechas sin ganar. Martínez todavía no pudo mantener la valla invicta desde su llegada.
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