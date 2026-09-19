Chelsea fue goleado y el Dibu no levanta: recibió 10 goles en cuatro partidos

El Chelsea de Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una dura derrota por 3-0 ante Brentford y profundizó su irregular comienzo en la Premier League, donde ya acumula tres jornadas consecutivas sin victorias.

Los goles llegaron en el segundo tiempo por medio de Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho, en una noche que volvió a exponer los problemas defensivos del conjunto dirigido por Xabi Alonso.

La cobertura de 442 Perfil puso especialmente la lupa sobre el arranque del arquero argentino. El Dibu ya recibió 10 goles en sus primeros cuatro partidos con Chelsea y todavía no consiguió terminar un encuentro con la valla invicta.

La situación también golpea al equipo en general: Chelsea suma 12 goles en contra en cinco fechas, el registro más alto de la Premier en este inicio de temporada.

Tras el final, Martínez se acercó al sector de los hinchas visitantes e hizo un gesto de disculpas por la goleada.

Con apenas siete puntos y serias dificultades para sostenerse defensivamente, Chelsea llega al parate con mucho por corregir.