Copa Davis: Argentina debuta ante Turquía con la permanencia en juego

La Selección argentina de tenis enfrentará desde este sábado a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, en una serie que se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén y que tiene como premio el acceso a los Qualifiers 2027.

La previa publicada por 442 Perfil plantea el cruce como un partido sin margen de error y bajo la amenaza de un descenso histórico, después de la derrota argentina 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers. El perdedor de esta serie pasará a competir en el Grupo Mundial II.

La acción comenzará a las 12 con Francisco Cerúndolo frente a Yanki Erel. A continuación, Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya.

El domingo, desde las 11, Guido Andreozzi y Andrés Molteni jugarán el dobles ante Tuncay Duran y Arda Azkara. Si la serie continúa abierta, después se disputarán los singles restantes.

Argentina volverá además a jugar como local en Copa Davis después de más de dos años y medio, con Neuquén como sede por primera vez.