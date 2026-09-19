Copa Davis: Argentina debuta ante Turquía con la permanencia en juego
Deportes19/09/2026Ivana Chañi
La serie comenzará este sábado a las 12 en Neuquén. Francisco Cerúndolo abrirá ante Yanki Erel y luego Thiago Tirante enfrentará a Mert Alkaya.
Te puede interesar
Ivana ChañiDeportes19/09/2026
La Academia se impuso en Avellaneda con goles de Gonzalo Escudero, Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. Sarmiento dejó pasar la chance de trepar a la cima de la Zona B.
Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido
Alfredo BurgosDeportes19/09/2026
El Santo cayó 2-0 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón y Martín Peralta. Matías Vicedo fue expulsado en el complemento. Ahora, el equipo de Mazza deberá afrontar la Reválida por el segundo ascenso.
Argentina podrá descontar sanciones en los próximos amistosos
Mariana FríasDeportes18/09/2026
Los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín tendrán categoría de “Amistoso Internacional 1er Nivel”. Alcanza a Paredes, Molina, Almada y Ayala.
Juventud busca cerrar una fase para el olvido ante un Cipolletti que se juega todo en SaltaDeportes18/09/2026
El Santo, último y sin triunfos en el Nonagonal, recibe desde las 21 al conjunto rionegrino en el Fray Honorato Pistoia. Juventud ya tiene asegurada la Reválida, mientras que Cipolletti necesita ganar para meterse directamente en los cuartos de final por el primer ascenso.
Ponzio dejó de ser interino y firmó como DT de River hasta 2027
Victoria López NúñezDeportes18/09/2026
El ex capitán firmó vínculo como entrenador hasta el 31 de agosto de 2027 luego de superar el límite reglamentario para un DT interino.
Segura rompió el silencio y apuntó a las críticas: "Mi error fue decir que íbamos a ascender con Juventud"Deportes17/09/2026
El presidente antoniano defendió su gestión, recordó cómo encontró al club y admitió que se equivocó al plantear que el Santo tenía equipo para jugar la final.
Lo más visto
Drogas sintéticas: Quién es el cerrillano detenido en el secuestro histórico de MDMA
Melina SolaJudiciales18/09/2026
En el operativo de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron 52 kilos de MDMA (metilendioximetanfetamina), materia prima que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis o tussi. El cargamento está valuado en U$$ 2.340.000.
TGN anunció la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, una obra de 753 kilómetros que demandará una inversión de US$2.200 millones pero el norte queda aún excluido por obras paralizadas.
Las licencias de conducir en Capital tendrán una vigencia de hasta ocho años
Mariana FríasSalta18/09/2026
Los nuevos plazos dependerán de la edad del conductor y se aplicarán únicamente a las licencias particulares. Las profesionales mantendrán el esquema vigente.
Salta busca ampliar los controles regionales contra el narcotráfico y delitos complejos
Mariana FríasPolítica18/09/2026
La Provincia planteó sumar a Chaco, Catamarca y Santiago del Estero al trabajo que ya realiza con Jujuy y Tucumán. Buscan acciones para detectar pistas clandestinas.
Con una caída de hasta el 60% en la recaudación, taxistas esperan el aval para su propia app
Mariana FríasSalta18/09/2026
La aplicación permitiría identificar al conductor y su número de licencia, además de solicitar viajes y compartir el costo con hasta cuatro pasajeros.