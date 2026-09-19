La Merced se prepara para las lluvias: identifican zonas críticas y vías de evacuación

La Merced comenzó a actualizar su esquema de respuesta ante posibles inundaciones, con un relevamiento de los sectores más vulnerables y la definición de vías de evacuación y puntos de encuentro.

El trabajo se realiza junto a la Subsecretaría de Defensa Civil provincial y apunta a llegar a la temporada estival con un sistema municipal organizado para actuar frente a anegamientos.

Entre las primeras medidas se dispuso actualizar las bases de datos de familias y recursos disponibles, identificar las zonas críticas que podrían resultar afectadas por el agua y relevar caminos seguros para una eventual evacuación.

El protocolo también contempla la coordinación entre las áreas municipales, Seguridad y Salud, para definir responsabilidades y mejorar los tiempos de respuesta ante una emergencia.

La actualización todavía continuará en próximos encuentros, en los que se trabajará específicamente sobre cómo activar y aplicar el protocolo cuando se produzca una contingencia.

Del encuentro participaron el intendente Javier Wayar, funcionarios municipales, representantes policiales, establecimientos educativos y equipos provinciales vinculados con Defensa Civil y atención de emergencias