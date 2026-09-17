Cortes de luz este jueves en Apolinario Saravia y Cerrillos: zonas y horarios

EDESA programó para este jueves 17 de septiembre dos interrupciones del servicio eléctrico que afectarán sectores de Apolinario Saravia y Cerrillos por trabajos de renovación de las redes de media y baja tensión.

Ambos cortes comenzaron a las 8, aunque tendrán distinta duración según la zona.

Apolinario Saravia

La interrupción tendrá una duración prevista de cinco horas, por lo que el servicio permanecerá afectado entre las 8 y las 13.

El corte alcanzará al pueblo de Apolinario Saravia, dentro del polígono formado por Ruta Provincial 5, Acceso Norte, calle 6 de Enero y las vías del Ferrocarril Belgrano, además de zonas aledañas.

Cerrillos

En Cerrillos, los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas, desde las 8 hasta las 12.

La interrupción comprenderá sectores de la zona rural, áreas próximas a la Ruta Provincial 21, la Ruta Provincial 86 a la altura del kilómetro 13, Finca Biguá, sectores de la Ruta 26 entre los kilómetros 7 y 11, además de Terrazas del Río, Las Arcas y zonas aledañas.

Según la información publicada por EDESA, en ambos casos las tareas responden a la renovación de la red de media y baja tensión.