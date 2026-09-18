Día del Estudiante: La Caldera abrirá el camping Quitilipi con controles y sin venta de alcohol

El camping Quitilipi de La Caldera permanecerá abierto durante todo el fin de semana y también el lunes por el Día del Estudiante, con controles en el ingreso y recorridos preventivos de la Policía.

Así lo confirmó el intendente Diego Sumbay en diálogo con Pelo y Barba, por Aries, al detallar el operativo previsto para recibir a los jóvenes que elijan la localidad para celebrar.

“El camping Quitilipi va a estar abierto todo el fin de semana, el Día del Estudiante también”, aseguró.

Sumbay explicó que la Policía ya fue informada sobre la apertura del predio y realizará recorridos preventivos durante las jornadas de mayor movimiento.

Además, confirmó que habrá personal en el acceso y controles como los que tradicionalmente se realizan para esta fecha.

“En el camping Quitilipi no se venden bebidas alcohólicas, así que vamos a tener esos controles preventivos también”, señaló.

Cada vez van menos jóvenes

El intendente reconoció que la convocatoria en Quitilipi ya no tiene la masividad de años anteriores.

Según relató, durante el último Día del Estudiante concurrieron alrededor de 150 jóvenes, una cifra considerablemente menor a la registrada históricamente cuando contingentes completos de colegios llegaban hasta La Caldera.

“El año pasado tuvimos una concurrencia de 150 jóvenes. Creo que los jóvenes festejan de otra manera o concurren a otros lugares”, sostuvo.

Sumbay recordó que incluso en años anteriores el municipio había montado dispositivos más amplios, incluyendo seguridad privada dentro del camping, pero la asistencia tampoco alcanzó los niveles de otras épocas. A pesar de la menor concurrencia, sostuvo que los controles se mantendrán.

“La Policía está para resguardar”

El jefe comunal defendió el carácter preventivo del operativo y planteó que la presencia policial no debe interpretarse como una prohibición para los estudiantes.

“La Policía está para resguardar, para cuidar”, expresó, y agregó que el objetivo es que los jóvenes puedan disfrutar la jornada con seguridad.

“Lo ideal es que los jóvenes disfruten a pleno el Día del Estudiante, que se diviertan”, completó.