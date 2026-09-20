Bomberos de San Lorenzo buscan colaboradores: se puede ayudar desde $1.000 por mes
Municipios20/09/2026Ivana Chañi
La campaña busca sumar socios protectores para afrontar gastos operativos del cuartel. Los aportes pueden hacerse de manera mensual y por distintos medios de pago.
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Iván LuisMunicipios18/09/2026
La jornada se llevará adelante el próximo viernes 25 y podrán participar vecinos y visitantes que así lo deseen. Se limpiarán 1700 metros de la costa, según se informó.
Los espacios permanecerán cerrados para evitar la concentración de jóvenes que busquen festejar el Día del Estudiante en la zona.
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Orán: Lara Gross puso el foco en tierras ociosas y en el control sobre propiedades ruralesMunicipios10/09/2026
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Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido
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