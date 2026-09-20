Bomberos de San Lorenzo buscan colaboradores: se puede ayudar desde $1.000 por mes

Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo lanzaron una campaña para sumar vecinos colaboradores que ayuden a sostener el funcionamiento cotidiano del cuartel.

La propuesta permite realizar aportes mensuales desde $1.000, destinados a cubrir gastos como combustible para las autobombas, equipamiento, servicios esenciales y mantenimiento de vehículos e instalaciones.

Aunque el trabajo de los bomberos es voluntario, la institución necesita recursos permanentes para poder responder ante emergencias.

“Con tu cuota salvamos vidas, prevenimos desastres y luchamos contra el fuego”, señalaron desde la institución.

Los aportes pueden realizarse mediante Mercado Pago, tarjetas de débito o crédito, Pago Fácil, Rapipago, Mercado Crédito o dinero disponible en la cuenta.

La campaña apunta a ampliar la base de socios protectores y garantizar recursos para que el cuartel pueda mantener operativas sus unidades y equipamiento.