Asesoramiento jurídico gratis: dónde y cuándo atenderán en Güemes y Capital

En General Güemes atenderán lunes, miércoles y viernes, mientras que el martes habrá una jornada en el Mercado Artesanal. El servicio será de 9 a 13.
Salta19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Vecinos de General Güemes y Salta Capital podrán acceder la próxima semana a jornadas de asesoramiento jurídico gratuito, con atención presencial para realizar consultas y recibir orientación legal.

En General Güemes, los equipos atenderán el lunes 21, miércoles 23 y viernes 25 de septiembre, de 9 a 13, en calle Fleming, entre Alem y Cornejo. La actividad se desarrollará dentro del operativo del Tren Sociosanitario y Recreativo “25 de Mayo”.

En tanto, el martes 22, también de 9 a 13, habrá atención gratuita en el Mercado Artesanal de Salta, avenida San Martín 2555.

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El servicio permite realizar consultas sobre distintas situaciones jurídicas y recibir orientación para el ejercicio de derechos.

Además, la atención funciona de manera permanente en Santiago del Estero 2291, planta baja, oficina 4, de lunes a viernes de 8 a 14. Las consultas telefónicas pueden realizarse al 4329208.

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