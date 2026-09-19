Alerta amarilla por viento Zonda en Salta: ráfagas de hasta 70 km/h
Salta19/09/2026Ivana Chañi
El fenómeno afectará este sábado a localidades de los Valles y sectores de La Caldera, Chicoana y La Poma. Se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h.
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