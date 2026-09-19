Alerta amarilla por viento Zonda en Salta: ráfagas de hasta 70 km/h

Distintas zonas de Salta se encuentran este sábado 19 de septiembre bajo alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El aviso comprende sectores de Cachi, Molinos, Cafayate, San Carlos, Rosario, La Caldera, Chicoana y La Poma, de acuerdo con el reporte difundido por Defensa Civil.

Para estas zonas se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas más intensas.

El fenómeno Zonda se caracteriza por ser un viento cálido y seco que desciende desde la Cordillera, generando aumento de temperatura, polvo en suspensión y una marcada disminución de la humedad.

Según el informe, las condiciones podrían persistir durante el domingo 20 de septiembre, jornada en la que además se prevé un incremento de la temperatura.

Riesgo de incendios

Defensa Civil pidió extremar las precauciones debido a que el viento y la sequedad del ambiente incrementan el riesgo de incendios forestales.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar encender fuego, asegurar objetos que puedan volarse, reducir las actividades al aire libre y circular con precaución por la posible reducción de visibilidad a causa del polvo en suspensión.

También aconsejan mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.