Paso Jama sigue cerrado y Sico abre con ráfagas de más de 90 km/h

Los pasos fronterizos presentan este sábado 19 de septiembre condiciones muy diferentes según el destino, con fuertes vientos en la frontera con Chile y circulación habilitada hacia Bolivia y Paraguay.

El Paso de Sico, en Salta, está habilitado para tránsito vehicular entre las 9 y las 19, aunque se registran vientos de 92 km/h y fuertes ráfagas. La temperatura mínima prevista es de -4°C y la máxima de 6°C.

En tanto, el Paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado al tránsito por condiciones de seguridad. Allí se reportan temperaturas de hasta -9°C y viento de 79 km/h.

El Paso Socompa continúa habilitado únicamente para tránsito ferroviario, sin circulación de vehículos particulares. En la zona se registran vientos de hasta 98 km/h.

Bolivia: pasos habilitados

Los cruces con Bolivia funcionan este sábado.

El puente internacional de Aguas Blancas está habilitado las 24 horas, con cielo nublado, lluvias débiles y viento de 20 km/h.

Las chalanas de Aguas Blancas operan entre las 7 y las 19, mientras que el paso de Salvador Mazza funciona las 24 horas, con viento de hasta 36 km/h.

También permanece habilitado durante todo el día el paso de Los Toldos, donde se esperan lluvias y viento de 35 km/h.

Paraguay, habilitado hasta las 20

El paso internacional entre Argentina y Paraguay está habilitado este sábado entre las 7 y las 20.

Se prevé una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 30°C y viento de 22 km/h.

Defensa Civil recomienda verificar las condiciones antes de viajar, llevar la documentación al día y extremar la precaución especialmente en los pasos cordilleranos, donde las ráfagas pueden superar los 90 km/h.