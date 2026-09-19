Paso Jama sigue cerrado y Sico abre con ráfagas de más de 90 km/h
Salta19/09/2026Ivana Chañi
Sico funciona de 9 a 19 con ráfagas intensas, mientras Jama permanece cerrado. Los pasos con Bolivia y Paraguay están habilitados este sábado.
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