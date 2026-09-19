Residuos electrónicos: buscan identificar materiales peligrosos antes de reciclarlos

Salta fue sede de una jornada destinada a mejorar la detección y clasificación de sustancias peligrosas presentes en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE.

La actividad reunió a representantes de organismos ambientales provinciales y nacionales, empresas y estudiantes de escuelas técnicas, con el objetivo de avanzar en un tratamiento más seguro de este tipo de residuos.

Uno de los puntos centrales fue una demostración con un analizador portátil de Fluorescencia de Rayos X, una herramienta que permite detectar rápidamente contaminantes y sustancias peligrosas antes de definir su tratamiento o derivación a laboratorios especializados.

También se trabajó sobre la diferencia entre residuos peligrosos y no peligrosos y sobre las condiciones necesarias para su manipulación y disposición.

La capacitación incluyó además una visita a instalaciones vinculadas con el manejo de residuos electrónicos y actividades con alumnos de escuelas técnicas sobre economía circular, innovación y reciclaje seguro.