Residuos electrónicos: buscan identificar materiales peligrosos antes de reciclarlos

Una jornada reunió a técnicos, empresas y estudiantes para mejorar la clasificación de residuos eléctricos y electrónicos. Se utilizó tecnología de rayos X para detectar contaminantes.
Salta19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta fue sede de una jornada destinada a mejorar la detección y clasificación de sustancias peligrosas presentes en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE.

La actividad reunió a representantes de organismos ambientales provinciales y nacionales, empresas y estudiantes de escuelas técnicas, con el objetivo de avanzar en un tratamiento más seguro de este tipo de residuos.

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Uno de los puntos centrales fue una demostración con un analizador portátil de Fluorescencia de Rayos X, una herramienta que permite detectar rápidamente contaminantes y sustancias peligrosas antes de definir su tratamiento o derivación a laboratorios especializados.

También se trabajó sobre la diferencia entre residuos peligrosos y no peligrosos y sobre las condiciones necesarias para su manipulación y disposición.

La capacitación incluyó además una visita a instalaciones vinculadas con el manejo de residuos electrónicos y actividades con alumnos de escuelas técnicas sobre economía circular, innovación y reciclaje seguro.

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