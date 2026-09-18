Ponzio dejó de ser interino y firmó como DT de River hasta 2027

Leonardo Ponzio dejó oficialmente su condición de entrenador interino y firmó contrato con River hasta el 31 de agosto de 2027, luego de un comienzo perfecto al frente del equipo.

La Comisión Directiva aprobó el vínculo este jueves, aunque la extensión hasta el próximo año responde también a una cuestión reglamentaria.

La normativa del fútbol argentino establece que un técnico interino no puede dirigir más de dos partidos sin un contrato registrado y que los vínculos de los entrenadores deben tener una duración mínima de un año.

Ponzio ya había superado ese límite después de hacerse cargo del equipo y encadenar victorias ante Banfield e Independiente Rivadavia.

El ex capitán continuó luego su buen comienzo y alcanzó tres triunfos consecutivos, con ocho goles convertidos por River durante sus primeros encuentros como entrenador.

Sin embargo, la firma hasta agosto de 2027 no implica necesariamente una confirmación definitiva para toda la próxima temporada.

Desde Núñez señalaron que la situación del entrenador volverá a ser evaluada a fin de año, tal como estaba previsto desde que asumió de manera provisoria.

Por ahora, Ponzio seguirá al frente del Millonario con el objetivo de sostener el buen arranque y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.