Scaloni citó a Messi para los próximos amistosos de la Selección

La AFA confirmó los partidos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni afrontará tres compromisos en el país en la próxima fecha FIFA prevista entre finales de septiembre y principios de octubre, y Lionel Messi, tras haber anunciado su retiro del conjunto nacional, aparece entre los jugadores convocados.

El primer partido será ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos en el Monumental de Buenos Aires. La gira por China quedó descartada tras el adiós de Messi, principal atractivo para el público asiático.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, comunicó a través de un video que le envió una invitación a Messi para que pueda tener su despedida ante los hinchas en el partido ante Benín del 6 de octubre en el estadio Monumental. Se espera que estén, además, todos los integrantes del plantel que salió campeón del mundo en Qatar 2022.

Más tarde, cuando la cuenta de la Selección hizo oficial la lista para esos tres encuentros, resaltó la foto y el nombre de Lionel Messi entre los convocados.