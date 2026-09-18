Juventud busca cerrar una fase para el olvido ante un Cipolletti que se juega todo en Salta

El Santo recibe este viernes desde las 21 a Cipolletti en el Fray Honorato Pistoia, por la última fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Federal A. Juventud marcha último, no ganó en esta instancia y ya tiene asegurada su participación en la Reválida. El conjunto rionegrino, en cambio, necesita sumar para meterse entre los cuatro mejores y avanzar a los cuartos de final por el primer ascenso.

Juventud Antoniana afrontará este viernes su última presentación en el Nonagonal del Federal A, en una noche que tendrá dos realidades completamente diferentes. El Santo recibirá desde las 21 a Cipolletti en el estadio Fray Honorato Pistoia, por la novena y última fecha de la Zona B de la Fase Campeonato.

Para el equipo salteño será el cierre de una segunda fase que quedó muy lejos de las expectativas. Juventud llega último en la tabla, con apenas dos puntos, producto de dos empates y cinco derrotas en los partidos disputados hasta el momento, y ya sabe que deberá continuar su camino en la Reválida, instancia que ofrece una nueva vía hacia el segundo ascenso.

La última presentación del Santo terminó con derrota. En Río Cuarto, Atenas se impuso 3 a 1 y dejó al conjunto dirigido por Sergio Maza sin posibilidades de alcanzar uno de los cuatro lugares que clasifican a los cuartos de final.

Ahora, Juventud tendrá como principal objetivo cerrar esta etapa con una victoria que le permita recuperar sensaciones y confianza de cara a lo que viene. En casa, además, buscará despedirse de su gente dejando una imagen diferente a la que mostró durante buena parte del Nonagonal.

Cipolletti llega por todo

Enfrente estará un Cipolletti que vive una situación completamente distinta. El conjunto rionegrino llega a Salta con 12 puntos y ubicado en la pelea directa por los cuatro lugares de clasificación.

El Albinegro viene de conseguir un triunfo fundamental ante Alvarado y llega a esta última jornada con la clasificación en sus manos. Si gana en Salta, asegurará su lugar en los cuartos de final sin depender de ningún otro resultado.

Si empata o pierde, deberá mirar lo que ocurra el domingo entre sus rivales directos. Cipolletti también tiene asegurada su presencia en la Copa Argentina 2027, al haber garantizado terminar entre los cinco mejores de su zona.

La delegación albinegra llegó a Salta con una importante expectativa de su gente. El plantel viajó este jueves desde Neuquén y recibió el respaldo de sus hinchas antes de emprender el viaje hacia la capital salteña.

Un duelo con historia

Juventud y Cipolletti volverán a encontrarse después de varios años. El antecedente más cercano se remonta a 2017, cuando ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final del Federal A.

Aquella serie terminó igualada y tuvo que definirse desde los doce pasos, con clasificación del conjunto rionegrino. Ahora, nueve años después, vuelven a cruzarse en un escenario completamente diferente y con necesidades opuestas.

Mientras Juventud ya piensa en la Reválida y busca terminar de pie una fase complicada, Cipolletti llega a Salta sabiendo que una victoria puede abrirle definitivamente la puerta de los cuartos de final.

El partido se disputará este viernes desde las 21 horas en el Fray Honorato Pistoia. El árbitro será el santiagueño Rodrigo Héctor Rivero, acompañado por Exequiel Agüero y Luis Ortiz, mientras que Santiago Agüero será el cuarto árbitro.

Dos equipos, dos realidades y un mismo escenario: Juventud buscará cerrar una etapa para el olvido con una alegría; Cipolletti irá por los puntos que pueden llevarlo a los cuartos de final.