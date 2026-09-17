Estudiantes hizo historia en Brasil y volvió a semifinales de la Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación histórica en Brasil. El Pincha venció 1-0 a Corinthians en el estadio Neo Química Arena y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores después de 17 años.

Luego del empate 1-1 en La Plata, la serie llegó abierta a São Paulo y se resolvió recién en los minutos finales. Alexis Castro marcó el único gol del partido a los 87 minutos, tras una asistencia de Tomás Palacios, para poner al conjunto argentino arriba también en el resultado global.

El desenlace tuvo todavía más dramatismo. En tiempo agregado, Corinthians dispuso de un penal que podía llevar la definición a los penales. Memphis Depay se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue por encima del arco.

El fallo desató el festejo de Estudiantes, que cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su regreso a las semifinales del principal torneo continental.

El equipo platense vuelve así a instalarse entre los cuatro mejores de América, una instancia que no alcanzaba desde 2009.

Ahora, Estudiantes espera al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su próximo rival en la Copa Libertadores.