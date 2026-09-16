Nerea Luna, orgullo salteño: una medalla para Argentina en los Juegos ODESUR

El deporte salteño vuelve a ser protagonista en un escenario internacional. Nerea Luciana Luna consiguió una medalla para Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al completar su participación en el Pentatlón Moderno.

La salteña formó parte de una jornada histórica para el seleccionado argentino, que tuvo como gran ganadora a Catalina Serio, de apenas 16 años, quien se quedó con la medalla de oro con 1404 puntos.

Luna, representante de Salta, logró meterse entre las protagonistas de la competencia y, de acuerdo con la información difundida tras la definición del Láser Run, obtuvo la medalla de bronce. La prueba combinó las diferentes disciplinas del pentatlón moderno: esgrima, natación, obstáculos y Láser Run.

Su actuación había comenzado el lunes con la prueba de esgrima, donde consiguió 19 victorias y 13 derrotas, ubicándose séptima entre las 17 participantes.

Cinco salteños con la celeste y blanca

La presencia de Salta en Santa Fe 2026 no se limita a Nerea Luna. Cinco deportistas salteños fueron convocados para representar a la Argentina en estos Juegos Suramericanos.

Matías Reynaga será uno de los próximos en entrar en acción. El atleta disputará el martes 22 de septiembre, desde las 9.20, la final de los 10.000 metros, y volverá a competir el jueves 24, a las 10, en la definición de los 5.000 metros.

También en atletismo estará Milagros D’Amico, quien competirá el martes 22 en el 4x100 mixto y volverá a la pista el viernes 25 para participar en el 4x100 femenino.

En Rosario será el turno del karate. Mariana Pilar Saldaño competirá el miércoles 23 de septiembre, desde las 9, en kata individual senior, mientras que Selena Luján Ibarra tendrá su presentación el viernes 25, entre las 9.30 y las 12.30, en la categoría de más de 68 kilogramos.

De esta manera, Salta tiene una presencia destacada en los Juegos Suramericanos, con cinco deportistas llevando la camiseta argentina en distintas disciplinas y escenarios.

La delegación salteña también cuenta con el entrenador Carlos Visentini, integrante del cuerpo técnico nacional.