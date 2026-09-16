Platense rozó la hazaña ante Fluminense, pero quedó afuera de la Libertadores

Platense estuvo cerca de protagonizar una remontada histórica, pero quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Martín Palermo venció 2-1 a Fluminense en Vicente López, aunque el 2-0 sufrido en el Maracaná terminó inclinando la serie por 3-2 para el conjunto brasileño.

El Calamar salió decidido a buscar la hazaña y fue ampliamente superior durante el primer tiempo. A los 30 minutos, Guido Mainero abrió el marcador tras una combinación con Bautista Merlini y encendió la ilusión local.

Antes del descanso llegó el segundo. En tiempo agregado, Mainero envió un centro al segundo palo y Bruno Sepúlveda conectó un potente cabezazo para el 2-0. Con ese resultado, Platense había igualado el marcador global y la definición se encaminaba a los penales.

Sin embargo, Fluminense reaccionó en el complemento. A los 15 minutos, Agustín Canobbio recibió por izquierda, enganchó y definió cruzado para poner el 2-1. Ese gol obligó a Platense a convertir dos tantos más para avanzar directamente y uno para forzar los penales.

El equipo argentino siguió buscando y tuvo oportunidades, incluida una doble chance sobre el final que encontró una gran respuesta del arquero Fábio, una de las figuras del conjunto brasileño. El marcador no volvió a modificarse.

Con el 3-2 global, Fluminense avanzó a las semifinales, donde enfrentará al ganador de Palmeiras y Liga de Quito.

Para Platense, la eliminación cerró igualmente una campaña histórica. El Calamar disputó la primera competencia internacional de su historia y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando a apenas un gol de prolongar su sueño continental.