Curá: “Veo un gobernador liderando la fuerza que tenemos en el norte”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el senador por Orán, Juan Cruz Curá, celebró la figura del gobernador Gustavo Sáenz respecto a las distintas gestiones que deben realizarse ante Nación.

“Veo un gobernador que está peleando por Salta y por el norte. Está uniendo a los gobernadores y liderando la fuerza que tenemos en el norte”, aseguró el legislador.

En tanto, consideró que existe un proyecto político importante y un equipo que acompaña al mandatario en el convencimiento de que se está trabajando para la gente.

“Son tiempos difíciles, pero vemos mucha fuerza en él”, apuntó Curá, y señaló que el que se presente en 2027 para continuar en el cargo será de una decisión personal.

No obstante, consultado sobre si le gustaría que, llegado el caso, la fórmula para la elección provincial lleve a un vicegobernador del interior, el senador sostuvo que “sería muy lindo”.

“Nosotros, los del norte, siempre soñamos con tener participación y poder acompañar los proyectos importantes. Ojalá que el norte tenga participación, que tenga protagonismo hablando de temas como la frontera y como la falta de oportunidades que tienen los jóvenes”, completó Curá, y concluyó: “Queremos un norte que se desarrolle, que trabaje dentro de la formalidad. Hay que darle condiciones para que eso suceda”.