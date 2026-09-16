Último partido de Messi: cuándo saldrían las entradas y dónde comprarlas

Lionel Messi volverá a vestir una última vez la camiseta de la Selección argentina. La despedida oficial del capitán será el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, luego de que anunciara su retiro del combinado nacional el 31 de agosto.

La expectativa ahora está puesta en las entradas. Aunque la AFA todavía no anunció oficialmente el día ni el horario de venta, la información que circula indica que los tickets se pondrían a disposición entre siete y diez días antes del encuentro, por lo que el expendio comenzaría hacia fines de septiembre.

La plataforma prevista para la comercialización es Deportick, el sistema utilizado habitualmente por la Asociación del Fútbol Argentino para los partidos de la Selección como local. Para comprar será necesario contar con un usuario registrado y validar previamente los datos personales.

Por el momento tampoco fueron confirmados los precios. La recomendación para quienes pretendan asistir es tener preparada y verificada la cuenta antes de que se habilite la venta, debido a la alta demanda que se espera para la despedida.

El encuentro formará parte de una serie de amistosos que Argentina disputará después del Mundial. El seleccionado enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y Benín el 6, también en cancha de River.

Para ese último compromiso, la AFA convocó especialmente a Messi con el objetivo de realizarle una despedida oficial frente al público argentino, además de invitar a futbolistas que compartieron con él la consagración en Qatar 2022.

Así, el Monumental se prepara para una jornada histórica: la última presentación de Lionel Messi con la camiseta argentina, mientras miles de hinchas esperan que la AFA confirme el momento en que se abrirá la venta de entradas.