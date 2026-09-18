Tras cuestionar al Gobierno, Bullrich publicó un video con una canción de Lali y eligió “No me importa”

La senadora Patricia Bullrich publicó este viernes un video desde su despacho acompañado por “No me importa”, canción de Lali Espósito, pocas horas después de haber manifestado públicamente su malestar por cambios vinculados a Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

En las imágenes se la observa trabajando junto a un colaborador mientras reproduce el tema desde un dispositivo. La publicación estuvo acompañada por la frase: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

El post apareció después de que Bullrich asegurara que no había sido informada previamente sobre las modificaciones en materia de Discapacidad incorporadas al proyecto enviado al Congreso. La legisladora sostuvo que ese tipo de situaciones afecta la coordinación política y reclamó que los cambios sean discutidos antes de llegar al Parlamento.