Leavy: “Para ganarle a la derecha tenemos que unirnos todos”

Sergio Leavy confirmó que distintos sectores del peronismo y fuerzas aliadas vienen trabajando en una construcción política de alcance nacional y destacó dentro de ese proceso las conversaciones mantenidas con el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

"Oso" Leavy, explicó en comunicación con Aries que el acercamiento no surgió en los últimos días, sino que forma parte de una serie de reuniones que se vienen desarrollando con dirigentes del Partido del Trabajo y del Pueblo, el Frente Grande y referentes vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La fotografía que reunió a Leavy, Marocco, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva expuso públicamente parte de esas conversaciones. Y se confirmó que los encuentros en Salta tuvieron como objetivo avanzar en la articulación entre distintas fuerzas políticas.

Leavy sostuvo que el objetivo nacional debe ser ampliar ese espacio más allá de los sectores tradicionales del peronismo. En ese sentido, mencionó como ejemplo al gobernador santiagueño Gerardo Zamora y consideró que dirigentes del radicalismo también podrían formar parte de una construcción opositora.

“Para ganarle a la derecha, que se consolidó bastante en la Argentina, tenemos que unirnos todos”, expresó.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de incorporar al espacio político del gobernador Gustavo Sáenz, Leavy diferenció la discusión nacional de la provincial.

Reconoció que existen diferencias importantes con el oficialismo salteño, pero aseguró que para una construcción nacional será necesario ampliar acuerdos.

“En la provincia hay cosas en las que no estamos de acuerdo. En lo nacional vamos a necesitar a todos porque necesitamos cambiar”, señaló.

El dirigente también confirmó que participará este sábado de un encuentro del espacio político de Kicillof en Avellaneda, al que viajarán otros referentes salteños.

“No vamos por una foto, vamos por la unidad del peronismo”, afirmó, y planteó que el objetivo es construir una alternativa nacional de cara al próximo proceso electoral.

Por ahora, las conversaciones no constituyen una alianza electoral formal, sino un proceso de articulación entre distintos sectores que buscan ampliar su estructura nacional.