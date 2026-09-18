Universitarios rechazaron el 3% y profundizan el plan de lucha

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional y confirmó medidas de fuerza para este viernes y el próximo martes.

Diego Maita, secretario adjunto del gremio, cuestionó con dureza la reunión paritaria y aseguró que no existió margen para una negociación real. “La expresión del Gobierno fue: firman o no firman. Esa fue la paritaria”, afirmó.

Según explicó, la propuesta oficial contempla un incremento del 3% para septiembre, mientras que el sector universitario reclama una recomposición superior al 30% en función de lo establecido por ley.

“Cuando uno negocia el sueldo, uno llega a un punto más cerca del otro. Acá no hay margen de negociación porque hay una ley que hay que cumplir”, sostuvo.

Maita enmarcó el conflicto universitario dentro de una discusión más amplia por el financiamiento de distintos sectores.

“Nosotros entendemos que no somos los únicos. Discapacidad, leyes pediátricas, jubilados: somos muchos los que formamos parte de lo que el Gobierno no quiere contemplar”, expresó.

Ante la falta de acuerdo, ADIUNSa resolvió avanzar con un paro nacional este viernes y repetir la medida el martes.

El gremio también anticipó su participación en la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Maita señaló que ADIUNSa y APUNSa serán organizaciones referentes en Salta durante esa movilización.

“El Gobierno ofrece un 3% cuando por ley corresponde más de un 30%”, insistió.