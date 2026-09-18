Pichetto propone un frente con peronistas, radicales y sectores del PRO para 2027

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto propuso conformar un “Frente Nacional” de cara a las elecciones presidenciales de 2027 que reúna al peronismo y sume a sectores de la Unión Cívica Radical y del PRO que no acompañan al gobierno de Javier Milei.

El planteo fue realizado durante una jornada organizada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), donde Pichetto pidió dejar de lado diferencias internas para avanzar hacia una construcción opositora más amplia.

“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional”, sostuvo el legislador.

Pichetto planteó que, una vez alcanzada una mayor unidad dentro del justicialismo, la convocatoria debería extenderse a radicales y dirigentes del PRO que mantienen diferencias con la administración libertaria.

“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional”, agregó.

Un planteo de cara a 2027

La iniciativa no constituye hasta el momento una alianza electoral formal entre el PJ, la UCR y el PRO, sino una propuesta política de Pichetto para comenzar a articular un espacio más amplio con vistas a las próximas elecciones presidenciales.

El diputado regresó en los últimos meses a una mayor participación dentro del peronismo y mantuvo encuentros con distintos referentes del espacio, entre ellos Cristina Kirchner y dirigentes del denominado peronismo federal.

Durante su intervención también cuestionó al Gobierno nacional, al que caracterizó como de carácter “altamente autoritario”. Esa definición corresponde a la valoración política realizada por Pichetto durante el encuentro.

El planteo abre así una nueva discusión dentro de la oposición sobre la posibilidad de construir una coalición que exceda las fronteras tradicionales del peronismo de cara a 2027.