Salta 2027: Leavy ve incertidumbre sobre candidaturas, alianzas y fecha electoral

Sergio Leavy aseguró que el escenario político de Salta de cara a las próximas elecciones permanece abierto y puso en duda que la Provincia vaya a desdoblar necesariamente sus comicios de la elección nacional.

El presidente del Partido de la Victoria sostuvo que todavía existen interrogantes sobre la fecha electoral, las alianzas y las candidaturas que terminarán ordenando la competencia provincial.

“Hay mucho debate por delante, hay mucha incertidumbre en la provincia”, afirmó.

Leavy también se refirió al futuro político del gobernador Gustavo Sáenz y señaló que todavía no considera cerrado el debate sobre una eventual nueva candidatura del mandatario.

Su planteo se contrapone con la interpretación expresada públicamente por Sáenz, quien sostuvo meses atrás que considera que la Constitución provincial lo habilita para presentarse nuevamente, aunque dejó la decisión para más adelante.

Otro de los interrogantes planteados por Leavy fue la fecha de los comicios provinciales.

Ante la posibilidad de un desdoblamiento, el dirigente evitó considerarlo un hecho consumado y sostuvo que habrá que observar cómo evoluciona la relación entre el Gobierno provincial y nación.

“No sé, tengo mis dudas”, respondió cuando le plantearon que el desdoblamiento electoral estaba prácticamente definido.

Incluso consideró posible que las elecciones provinciales terminen coincidiendo con las nacionales de octubre, aunque lo presentó como una hipótesis política y no como una decisión tomada.

Leavy también cuestionó aspectos de la legislación electoral provincial y sostuvo que deberán discutirse algunas de las condiciones establecidas para la presentación de candidaturas y listas. La Ley 8.535, sancionada este año, modificó distintas reglas sobre partidos, alianzas y participación electoral en Salta.

Una mirada crítica sobre el norte

Al analizar el escenario que encontrará la política salteña rumbo a las próximas elecciones, Leavy puso especialmente el foco en los departamentos del norte.

Describió una caída de la actividad económica, cierre de comercios, pérdida de puestos laborales y reducción de la actividad empresarial en localidades del departamento San Martín.

“Cuando vos te vas al interior realmente es un desastre”, afirmó al describir su percepción de la situación económica de la región.

El dirigente aseguró que no está trabajando actualmente sobre una candidatura personal y señaló que mantiene su actividad privada, aunque aclaró que continuará participando de la discusión política.

En el plano nacional, sostuvo que buscará que el peronismo defina sus candidaturas mediante una competencia interna y luego confluyan los distintos sectores detrás de quien resulte elegido.

Para Leavy, las próximas elecciones salteñas aparecen así atravesadas por tres interrogantes que todavía considera abiertos: la candidatura de Sáenz, la fecha en que votará la provincia y la conformación de las alianzas que disputarán el poder en 2027.